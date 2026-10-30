27th Annual WhatsOnStage Awards – eligibility explained

Best Studio Production
Runs exclusively in a venue or auditorium under 300 seats, with previews starting between 7 November 2025 and 5 November 2026.
Best Regional Production
Any production (whether touring or stationary) starting previews outside Greater London between 7 November 2025 and 5 November 2026.
Best West End Show
Celebrates long-running West End productions that have played continuously for at least 12 months by 8 January 2027 (including shows that opened before 7 November 2025).
Best Concert Event
Self-styled concert productions running for a maximum of one week between 7 November 2025 and 5 November 2026,with no press night required.
Best Takeover Performance
Performers taking over an existing named role between 7 November 2025 and 5 November 2026. The show itself does not need to be new, but the performer must not have played the role in a UK production before.
Best Professional Debut Performance
Performers making their global professional stage debut in a named role on a UK stage between 7 November 2025 and 5 November 2026 (regardless of the show’s opening date).