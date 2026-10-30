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27th Annual WhatsOnStage Awards – eligibility explained

You can start nominating next week!

Alex Wood

Alex Wood

| London |

30 October 2026

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Jack Wolfe at a previous WhatsOnStage Awards, photo by Danny Kaan

As a fan-voted experience, every year we try as hard as possible to clarify who is/isn’t eligible for the WhatsOnStage Awards.

With thousands of eligible shows every year, it would be nigh-on impossible to provide a go-to list of all the productions you can choose from – and would no doubt cause some grumbles! With that in mind, please read our eligibility criteria before submitting your nominations.

Nominations will open on 5 November 2026 at 12pm, and close on 24 November 2026 at 12pm.

If you have any queries about eligibility, please email [email protected]. As an organisation, we have already been liaising directly with producers and venues about which shows are/are not eligible where requested. Want to campaign for your favourites? There’s an asset pack.

Award Categories

Individual Categories

  • Best Performer in a Musical
  • Best Supporting Performer in a Musical
  • The SINE Digital Best Performer in a Play
  • Best Supporting Performer in a Play
  • Best Takeover Performance
  • Best Professional Debut Performance

Production Categories

  • The Travelzoo Best New Musical
  • Best Musical Revival
  • Best New Play
  • The Londoner Best Play Revival
  • Dewynters Best West End Show
  • Best Concert Event
  • Best Regional Production
  • The Theatrical Rights Worldwide Best Studio Production

Note: Technical category shortlists (Best Casting, Best Choreography, Costume, Direction, MAC Cosmetics Best Wigs, Hair & Make-Up, White Light Best Lighting, Musical Direction, Preevue Best Set Design, Sound, and Video Design) are decided by an independent industry panel appointed by WhatsOnStage. Readers then vote on the final shortlist.

General Eligibility Window

To be eligible, live professional UK productions (and performers in said shows) must meet both of the following dates:

  1. Performances must have started after 7 November 2025.
  2. Run featuring a press night must have commenced before 5 November 2026.

Try-out runs that did not invite national critics for review (like One Day the Musical or Something Rotten!) are ineligible this year, but may qualify in future years. Decisions made by WhatsOnStage are final.

Key Eligibility Rules & Exceptions

1. Repeat Eligibility & Transfers

  • Standard Rule: Productions eligible in previous years are not eligible again, even if they have transferred to a new venue or embarked on a tour.
  • Adaptations and re-developments: Productions that have been substantially rewritten, re-choreographed, re-designed or reworked with new creative teams and/or producers may be considered eligible upon review by WhatsOnStage.
  • Exceptions: The repeat eligibility rule does not apply to Best West End Show, or eligible performers in Best Takeover Performance, or Best Professional Debut Performance as these have their own eligibility.

2. Category-Specific Guidelines

Best Studio Production

Runs exclusively in a venue or auditorium under 300 seats, with previews starting between 7 November 2025 and 5 November 2026.

Best Regional Production

Any production (whether touring or stationary) starting previews outside Greater London between 7 November 2025 and 5 November 2026.

Best West End Show

Celebrates long-running West End productions that have played continuously for at least 12 months by 8 January 2027 (including shows that opened before 7 November 2025).

Best Concert Event

Self-styled concert productions running for a maximum of one week between 7 November 2025 and 5 November 2026,with no press night required.

Best Takeover Performance

Performers taking over an existing named role between 7 November 2025 and 5 November 2026. The show itself does not need to be new, but the performer must not have played the role in a UK production before.

Best Professional Debut Performance

Performers making their global professional stage debut in a named role on a UK stage between 7 November 2025 and 5 November 2026 (regardless of the show’s opening date).

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