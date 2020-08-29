Oink oink - it’s Peppa Pig! Peppa is a playful little piggy who lives with her younger brother George, Mummy Pig and Daddy Pig. Through everyday adventures she plays games, makes new friends and enjoys her absolute favourite activity - jumping up and down in muddy puddles!
16 NOVEMBER - 17 NOVEMBER
OPERA HOUSE, MANCHESTER
22 APRIL - 23 APRIL
THE RADLETT CENTRE, RADLETT
18 APRIL - 19 APRIL
GRAND THEATRE, WOLVERHAMPTON
11 APRIL - 12 APRIL
THEATRE ROYAL, NORWICH
7 APRIL - 9 APRIL
BELGRADE THEATRE, COVENTRY
4 APRIL - 5 APRIL
THEATRE ROYAL, NOTTINGHAM
7 MARCH - 8 MARCH
THEATRE ROYAL, WINCHESTER
4 MARCH - 5 MARCH
GRAND OPERA HOUSE, YORK
21 MARCH - 23 MARCH
WATERFRONT HALL, BELFAST
25 MARCH - 26 MARCH
CORK OPERA HOUSE, CORK
28 MARCH - 29 MARCH
OLYMPIA THEATRE, DUBLIN
30 MARCH - 31 MARCH
TOWN HALL THEATRE, GALWAY
29 FEBRUARY - 1 MARCH
LYCEUM THEATRE, CREWE
29 JANUARY - 30 JANUARY
THEATRE SEVERN, SHREWSBURY
15 FEBRUARY - 16 FEBRUARY
CHURCHILL THEATRE, BROMLEY
19 FEBRUARY - 20 FEBRUARY
MARLOWE THEATRE, CANTERBURY
26 FEBRUARY - 27 FEBRUARY
KINGS THEATRE PORTSMOUTH, SOUTHSEA
22 FEBRUARY - 23 FEBRUARY
PALACE THEATRE, WESTCLIFF-ON-SEA
22 FEBRUARY - 23 FEBRUARY
NEW THEATRE, CARDIFF
5 FEBRUARY - 6 FEBRUARY
THE HAWTH, CRAWLEY
8 FEBRUARY - 9 FEBRUARY
GROVE THEATRE, DUNSTABLE
11 FEBRUARY - 12 FEBRUARY
PAVILION THEATRE, BOURNEMOUTH
1 FEBRUARY - 2 FEBRUARY
RICHMOND THEATRE, OUTER LONDON
15 APRIL - 16 APRIL
EVERYMAN THEATRE, CHELTENHAM
25 JANUARY - 26 JANUARY
BECK THEATRE, OUTER LONDON
2 NOVEMBER - 3 NOVEMBER
WYCOMBE SWAN, HIGH WYCOMBE
6 NOVEMBER - 7 NOVEMBER
FAIRFIELD HALLS, OUTER LONDON
9 NOVEMBER - 10 NOVEMBER
VENUE CYMRU (FORMERLY - NORTH WALES THEATRE), LLANDUDNO
26 OCTOBER - 27 OCTOBER
GORDON CRAIG THEATRE, STEVENAGE
30 OCTOBER - 31 OCTOBER
G-LIVE, GUILDFORD
29 APRIL - 30 APRIL
THEATRE ROYAL, ST HELENS
2 MAY - 3 MAY
BUXTON OPERA HOUSE, BUXTON
15 JULY - 16 JULY
BRISTOL HIPPODROME, BRISTOL
17 JUNE - 18 JUNE
THE HEXAGON, READING
17 JULY - 19 JULY
MAYFLOWER THEATRE, SOUTHAMPTON
25 APRIL - 26 APRIL
ANVIL ARTS, BASINGSTOKE
9 MAY - 10 MAY
WYVERN THEATRE, SWINDON
20 MAY - 21 MAY
MILTON KEYNES THEATRE, MILTON KEYNES
27 MAY - 28 MAY
NEW WIMBLEDON THEATRE, OUTER LONDON
6 JUNE - 7 JUNE
KING'S THEATRE, EDINBURGH
10 JUNE - 11 JUNE
FORUM THEATRE, BILLINGHAM
29 NOVEMBER - 5 JANUARY
DUKE OF YORK'S THEATRE, WEST END
2 SEPTEMBER - 3 SEPTEMBER
ALHAMBRA, DUNFERMLINE
22 AUGUST - 23 AUGUST
POMEGRANATE THEATRE, CHESTERFIELD
8 JULY - 9 JULY
THEATRE ROYAL, BRIGHTON
20 JUNE - 21 JUNE
CLIFFS PAVILION, SOUTHEND-ON-SEA
18 OCTOBER - 20 OCTOBER
THE ORCHARD, DARTFORD
7 OCTOBER - 8 OCTOBER
REGENT THEATRE, STOKE-ON-TRENT
23 OCTOBER - 24 OCTOBER
ALEXANDRA THEATRE, BIRMINGHAM
6 MAY - 7 MAY
THE SPA THEATRE, BRIDLINGTON
29 AUGUST - 30 AUGUST
THEATRE ROYAL, GLASGOW
19 AUGUST - 20 AUGUST
LIVERPOOL EMPIRE THEATRE, LIVERPOOL
3 JULY - 4 JULY
NEW VICTORIA THEATRE, WOKING