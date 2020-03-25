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Peppa Pig - Peppa Pigs Best Day Ever

Cork Opera House, Cork
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About this show

Oink oink - it’s Peppa Pig! Peppa is a playful little piggy who lives with her younger brother George, Mummy Pig and Daddy Pig. Through everyday adventures she plays games, makes new friends and enjoys her absolute favourite activity - jumping up and down in muddy puddles!

TOUR DATES

16 NOVEMBER - 17 NOVEMBER
OPERA HOUSE, MANCHESTER

22 APRIL - 23 APRIL
THE RADLETT CENTRE, RADLETT

18 APRIL - 19 APRIL
GRAND THEATRE, WOLVERHAMPTON

11 APRIL - 12 APRIL
THEATRE ROYAL, NORWICH

7 APRIL - 9 APRIL
BELGRADE THEATRE, COVENTRY

4 APRIL - 5 APRIL
THEATRE ROYAL, NOTTINGHAM

7 MARCH - 8 MARCH
THEATRE ROYAL, WINCHESTER

4 MARCH - 5 MARCH
GRAND OPERA HOUSE, YORK

21 MARCH - 23 MARCH
WATERFRONT HALL, BELFAST

25 MARCH - 26 MARCH
CORK OPERA HOUSE, CORK

28 MARCH - 29 MARCH
OLYMPIA THEATRE, DUBLIN

30 MARCH - 31 MARCH
TOWN HALL THEATRE, GALWAY

29 FEBRUARY - 1 MARCH
LYCEUM THEATRE, CREWE

29 JANUARY - 30 JANUARY
THEATRE SEVERN, SHREWSBURY

15 FEBRUARY - 16 FEBRUARY
CHURCHILL THEATRE, BROMLEY

19 FEBRUARY - 20 FEBRUARY
MARLOWE THEATRE, CANTERBURY

26 FEBRUARY - 27 FEBRUARY
KINGS THEATRE PORTSMOUTH, SOUTHSEA

22 FEBRUARY - 23 FEBRUARY
PALACE THEATRE, WESTCLIFF-ON-SEA

22 FEBRUARY - 23 FEBRUARY
NEW THEATRE, CARDIFF

5 FEBRUARY - 6 FEBRUARY
THE HAWTH, CRAWLEY

8 FEBRUARY - 9 FEBRUARY
GROVE THEATRE, DUNSTABLE

11 FEBRUARY - 12 FEBRUARY
PAVILION THEATRE, BOURNEMOUTH

1 FEBRUARY - 2 FEBRUARY
RICHMOND THEATRE, OUTER LONDON

15 APRIL - 16 APRIL
EVERYMAN THEATRE, CHELTENHAM

25 JANUARY - 26 JANUARY
BECK THEATRE, OUTER LONDON

2 NOVEMBER - 3 NOVEMBER
WYCOMBE SWAN, HIGH WYCOMBE

6 NOVEMBER - 7 NOVEMBER
FAIRFIELD HALLS, OUTER LONDON

9 NOVEMBER - 10 NOVEMBER
VENUE CYMRU (FORMERLY - NORTH WALES THEATRE), LLANDUDNO

26 OCTOBER - 27 OCTOBER
GORDON CRAIG THEATRE, STEVENAGE

30 OCTOBER - 31 OCTOBER
G-LIVE, GUILDFORD

29 APRIL - 30 APRIL
THEATRE ROYAL, ST HELENS

2 MAY - 3 MAY
BUXTON OPERA HOUSE, BUXTON

15 JULY - 16 JULY
BRISTOL HIPPODROME, BRISTOL

17 JUNE - 18 JUNE
THE HEXAGON, READING

17 JULY - 19 JULY
MAYFLOWER THEATRE, SOUTHAMPTON

25 APRIL - 26 APRIL
ANVIL ARTS, BASINGSTOKE

9 MAY - 10 MAY
WYVERN THEATRE, SWINDON

20 MAY - 21 MAY
MILTON KEYNES THEATRE, MILTON KEYNES

27 MAY - 28 MAY
NEW WIMBLEDON THEATRE, OUTER LONDON

6 JUNE - 7 JUNE
KING'S THEATRE, EDINBURGH

10 JUNE - 11 JUNE
FORUM THEATRE, BILLINGHAM

29 NOVEMBER - 5 JANUARY
DUKE OF YORK'S THEATRE, WEST END

2 SEPTEMBER - 3 SEPTEMBER
ALHAMBRA, DUNFERMLINE

22 AUGUST - 23 AUGUST
POMEGRANATE THEATRE, CHESTERFIELD

8 JULY - 9 JULY
THEATRE ROYAL, BRIGHTON

20 JUNE - 21 JUNE
CLIFFS PAVILION, SOUTHEND-ON-SEA

18 OCTOBER - 20 OCTOBER
THE ORCHARD, DARTFORD

7 OCTOBER - 8 OCTOBER
REGENT THEATRE, STOKE-ON-TRENT

23 OCTOBER - 24 OCTOBER
ALEXANDRA THEATRE, BIRMINGHAM

6 MAY - 7 MAY
THE SPA THEATRE, BRIDLINGTON

29 AUGUST - 30 AUGUST
THEATRE ROYAL, GLASGOW

19 AUGUST - 20 AUGUST
LIVERPOOL EMPIRE THEATRE, LIVERPOOL

3 JULY - 4 JULY
NEW VICTORIA THEATRE, WOKING

Show Details

  • Running Time:1hr 1min
  • Dates:Opening Night:
    Final Performance:
  • Location: